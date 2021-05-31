Брюссель, 31 мая 2021, 17:17 — REGNUM Происходящее на Украине и в Белоруссии станет предметом обсуждения готовящейся встрече в видеоформате глав МИД и минобороны стран НАТО (состоится завтра, 1 июня), сообщил 31 мая журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
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По его словам, также министры будут обсуждать вопрос Афганистана и «подготовку к саммиту» стран НАТО, запланированному на 14 июня. Ни Украину, ни Грузию на него не приглашают.
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