Брюссель, , 17:17 — REGNUM Происходящее на Украине и в Белоруссии станет предметом обсуждения готовящейся встрече в видеоформате глав МИД и минобороны стран НАТО (состоится завтра, 1 июня), сообщил 31 мая журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

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По его словам, также министры будут обсуждать вопрос Афганистана и «подготовку к саммиту» стран НАТО, запланированному на 14 июня. Ни Украину, ни Грузию на него не приглашают.

Столтенберг «Возможно, в следующий раз будет выделено больше времени, чтобы пригласить партнёров».

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