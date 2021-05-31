Москва, , 17:15 — REGNUM Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров проведёт совещание с владельцами крупнейших металлургических компаний, сообщает 31 мая РБК со ссылкой на источники.

Министр пригласил представителей отрасли на совещание, которое должно состояться 1 июня. По данным источников СМИ, уже ответили согласием руководители ряда российских компаний.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости вернуть в казну 100 млрд рублей, которые металлурги получили благодаря сверхприбылям в рамках проектов, финансируемых государством.

«Мы посчитали, что металлурги нас, извините за это слово, «нахлобучили» в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей», — сказал Белоусов.

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