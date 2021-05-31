Красноуфимск, Свердловская область, , 17:24 — REGNUM В Красноуфимске (Свердловская область) решат судьбу женщины, обвиняемой в незаконном сбыте самогона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Гражданка 1961 года рождения обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, женщина производила самогон, не соответствующий ГОСТу. Позже производительница продала напиток местному жителю.

«Установлено, что изъятая правоохранителями спиртосодержащая жидкость ввиду содержащихся в ней микропримесей представляет опасность для жизни и здоровья потребителей», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ Светлана Авдашева предостерегла государство от запрета открытой продажи самогонных аппаратов.

Читайте также: Экономист оценила идею о запрете в РФ открытой продажи самогонных аппаратов