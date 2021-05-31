Москва, , 17:27 — REGNUM На Западе вновь заговорили о возможности отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), в рамках которого финансовые учреждения по всему миру отправляют и получают информацию о финансовых операциях. Это мера уже не первый год рассматривается на Западе как одна из санкций против России, однако до ее реализации дело до сих пор не доходило.

Тем не менее в России представители бизнеса и власти и в особенности министерство иностранных дел РФ крайне озабочены перспективой отключения нашей страны от SWIFT, в связи с чем периодически делают заявления по данному поводу. Так, директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский считает, что есть риск вовлечения системы SWIFT в «санкционную спираль», направленную против России.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров считает, отключение России от SWIFT должно восприниматься как неизбежность, а значит, российским властям нужно быть готовыми к отключения от SWIFT уже сейчас.

Россия должна непрерывно и искренне благодарить своих врагов. Их откровенность, цинизм, лицемерие и полное презрение к интересам России — главное лекарство от «наивности», глупости, и прямого предательства интересов России внутри нашей страны. Если бы вражеский Запад был бы хоть чуть-чуть хитрее и чуть менее циничен, если бы Запад не презирал нас так сильно, он бы воспитывал, целовал и обнимал наших внутренних дураков и предателей. Но Запад не оставляет им никакого места для эффективного представительства.

Угрозы отключить Россию от мировой системы SWIFT уже давно перестали быть пустыми угрозами. Каждый нормальный человек должен об этом думать как о будущей реальности. Каждый нормальный государственный человек должен был готовиться к этому ещё вчера. А что мы слышим из Москвы? Кто у нас обсуждает проблему SWIFT? Это делает мозг экономической мысли, главный штаб нашей экономики, скопище экспертов в области бизнеса, академия наук в области экономики — Министерство иностранных дел. Разве МИДу России самому не смешно обсуждать на полном серьезе перспективу отключения от SWIFT? Они там что, на самом деле занимаются экономической деятельностью через SWIFT? А мы-то думали, что они занимаются дипломатией.

В России давно пора говорить о проблеме SWIFT на уровне председателя правительства и администрации президента. Хватит делать вид, что это вопрос чистой дипломатии, хватит обманывать себя. Россия должна реагировать на проблему SWIFT на самом высшем политическом и экономическом уровне. МИД не может обсуждать SWIFT — это дело президента и правительства.