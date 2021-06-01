Тюмень, , 05:24 — REGNUM В Тюменской области в праймериз «Единой России» очно проголосовали 108 886 жителей региона, электронным способом — 59 417. Об этом сообщил секретарь тюменского отделения партии Андрей Артюхов.

Участники внутрипартийного голосования выбирали тюменцев, которые станут кандидатами в депутаты на сентябрьских выборах в Госдуму, Тюменскую областную думу и на довыборах в городскую думу Тюмени. Всего в регионе участие 89 кандидатов.

Лидерами в партийном списке на выдвижение в кандидаты в Госдуму РФ восьмого созыва стали действующий депутат Госдумы РФ Эрнест Валеев, депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова и олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова. По Тюменскому одномандатному округу — действующий депутат Госдумы РФ Николай Брыкин, доцент кафедры техносферной безопасности Государственного аграрного университета Северного Зауралья Алексей Кучеров и «молодогвардеец» Георгий Семёнов. По Заводоуковскому одномандатному округу — действующий депутат Госдумы Иван Квитка, заместитель генерального директора ООО «Медиа-Союз» Есенгалий Ибраев, экономист АНО «Центр реализации общественных инициатив» Владимир Сбитнев.

Лидерами по партийному списку на выборах в Тюменскую областную думу стали бывший замгубернатора региона Наталья Шевчик, секретарь тюменского отделения партии Андрей Артюхов, главный врач центра хирургии Альберт Суфианов. По одномандатным округам — генеральный директор АО «Тобольскстроймеханизация» Владимир Майер, генеральный директор ООО «Блок-комплект» Юрий Баранчук, депутаты Тюменской облдумы Сергей Медведев, Виктор Рейн, Владимир Ульянов и Владимир Ковин, гендиректор АО «Мостострой-11» Николай Руссу, гендиректор ООО «Факт» Сергей Романов, директор «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко.