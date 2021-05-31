Кемерово, , 17:07 — REGNUM В Кемеровской области назначена процессуальная проверка по факту обрушения в одном из домов региональной столицы. Об этом сообщает кузбасское управление СКР.

В ведомстве уточнили, что 29 мая в одной из квартир жилого дома Центрального района Кемерова произошло обрушение потолочной обрешетки. По предварительной информации, дом относится к постройке 1957 года. По оценке специалистов, дальнейшей угрозы разрушения нет.

В ближайшее время будет назначен ряд исследований, в том числе строительно-техническая экспертиза. Следователям предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего.

В настоящее время решается вопрос с проживанием хозяина пострадавшей квартиры.