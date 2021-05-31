Елабуга, Татария, , 17:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии запуска серийного производства автомобилей премиум-класса Aurus Senat на автозаводе в Елабуге, сообщает 31 мая пресс-служба Кремля.

Глава государства принял участие в запуске производства в режиме видеоконференции.

В церемонии также участвовали глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Путин отметил, что Россия впервые создала целую линейку автомобилей представительского класса «с нуля».

«Вы хорошо знаете, какая большая работа предшествовала сегодняшнему торжественному событию, в нее были вовлечены тысячи специалистов — инженеры, конструкторы, проектировщики со всей страны. И с поставленной задачей они успешно справились», — сказал Владимир Путин.

При этом он сообщил, что бывал за рулем автомобилей Aurus, и назвал их качественными автомашинами.

«Как вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулём неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам», — рассказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в линейку автомобилей Aurus входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник класса люкс. Проект реализуется государственным институтом НАМИ.

На данный момент под этой маркой созданы 15 моделей автомобилей и два мотоцикла.

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