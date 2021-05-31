Кали, Колумбия, , 18:53 — REGNUM Организация Объединенных Наций призвала провести в Колумбии независимое расследование по поводу жертв демонстраций, проходящих в стране с 28 апреля. Об этом 31 мая сообщает BBC.

Город Кали стал центром беспорядков, которые устроили граждане в качестве протеста правления президента Ивана Дуке. Сообщается, что в последние дни жертвами беспорядков стали по крайней мере 14 человек.

Всего во время демонстраций пострадали не менее 2,2 тыс. человек.

Напомним, за указанный период полицейские конфисковали почти 32 тыс. единиц холодного оружия, 1,2 тыс. единиц огнестрельного оружия, 551 единицу пневматического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участники уличных беспорядков в городе Кали в Колумбии убили полицейского, застрелившего двух протестующих. Президент Колумбии Иван Дуке отправил в город Кали военнослужащих для борьбы с уличными беспорядками. Он добавил, что в проблемный регион направлены наиболее опытные офицеры.