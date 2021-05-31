Москва, , 17:05 — REGNUM 24-летний российский вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Илья Помазун может повторно отправиться в «Урал» (Екатеринбург) на правах аренды. Об этом 31 мая сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.

В прошедшем сезоне, выступая за «Урал» на правах годичной аренды, Помазун принял участие в 17-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых пропустил двадцать мячей и сыграл шесть матчей «на ноль».

На данный момент портал transfermarkt оценивает Илью Помазуна в 1,5 миллиона евро. Контракт вратаря с «красно-синими» рассчитан до конца сезона 2024/25.