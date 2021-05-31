Волгоград, , 17:12 — REGNUM В оказании некачественных медицинских услуг, повлекших смерть роженицы, признаны виновными два врача перинатального центра Волжского Волгоградской области, сообщили 31 мая корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона. Суд посчитал доказанной их вину в смерти женщины, внутренние органы которой потом подменили врачи-патологоанатомы, чтобы не портить статистику по материнской смертности.

Беременная пациентка поступила из ГБУЗ «Городская больница №2» в Перинатальный центр №1 Волжского 13 января 2017 года. У женщины было диагностировано ОРВИ и угроза преждевременных родов. Дежурные врачи после обследования рекомендовали женщине продолжить терапию ОРВИ, а в случае развития родовой деятельности выбрать метод родоразрешения в зависимости от акушерской ситуации.

Однако заведующая акушерским отделением перинатального центра Наталия А. и заместитель главного врача по медицинской части Елена П. проигнорировали назначения дежурных врачей и, не проводя внутреннее акушерское исследование, приняли необоснованное решение о переводе роженицы обратно в Горбольницу №2.

«Во время транспортировки и нахождения в больнице у пациентки продолжала развиваться серьезная акушерская патология. Спустя три часа М. экстренно, по жизненным показаниям, была переведена обратно в перинатальный центр. Не принимая во внимание антенатальную гибель плода, его тазовое предлежание, не давая оценки открывшемуся у М. кровотечению, врачи А. и П. приняли решение провести родоразрешение М. через естественные родовые пути. Во время родов у пациентки открылось обильное кровотечение. В связи с чем П. при ассистировании А. была проведена экстренная операция по родоразрешению путём кесарева сечения, в ходе которой был извлечен мёртвый плод», — раскрыли подробности в суде.

Роженица потеряла четыре литра крови и впала в кому. Женщину перевели в Волгоградскую областную клиническую больницу №1, где, не приходя в сознание, она скончалась.

Суд пришёл к выводу, что «возникновение указанных паталогических состояний явилось следствием совместного оказания обвиняемых врачей медицинской помощи, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья пациента».

Приговором Волжского городского суда Наталии А. и Елене П. назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишения права заниматься медицинской деятельностью сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, после смерти женщины в патологоанатомическом бюро ей подменили образцы тканей, чтобы скрыть истинную причину гибели. К материалам вскрытия были приобщены образцы печени другого лица, поражённые гепатитом.

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