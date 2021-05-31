Волгоград, 31 мая 2021, 17:12 — REGNUM В оказании некачественных медицинских услуг, повлекших смерть роженицы, признаны виновными два врача перинатального центра Волжского Волгоградской области, сообщили 31 мая корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона. Суд посчитал доказанной их вину в смерти женщины, внутренние органы которой потом подменили врачи-патологоанатомы, чтобы не портить статистику по материнской смертности.
Беременная пациентка поступила из ГБУЗ «Городская больница №2» в Перинатальный центр №1 Волжского 13 января 2017 года. У женщины было диагностировано ОРВИ и угроза преждевременных родов. Дежурные врачи после обследования рекомендовали женщине продолжить терапию ОРВИ, а в случае развития родовой деятельности выбрать метод родоразрешения в зависимости от акушерской ситуации.
Однако заведующая акушерским отделением перинатального центра Наталия А. и заместитель главного врача по медицинской части Елена П. проигнорировали назначения дежурных врачей и, не проводя внутреннее акушерское исследование, приняли необоснованное решение о переводе роженицы обратно в Горбольницу №2.
Роженица потеряла четыре литра крови и впала в кому. Женщину перевели в Волгоградскую областную клиническую больницу №1, где, не приходя в сознание, она скончалась.
Суд пришёл к выводу, что «возникновение указанных паталогических состояний явилось следствием совместного оказания обвиняемых врачей медицинской помощи, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья пациента».
Приговором Волжского городского суда Наталии А. и Елене П. назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишения права заниматься медицинской деятельностью сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Как сообщало ИА REGNUM, после смерти женщины в патологоанатомическом бюро ей подменили образцы тканей, чтобы скрыть истинную причину гибели. К материалам вскрытия были приобщены образцы печени другого лица, поражённые гепатитом.
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