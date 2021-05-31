Брюссель, , 17:04 — REGNUM О желании НАТО наладить отношения с Россией сообщил 31 мая журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая на пресс-конференции, которая предшествовала заседанию глав МИД и глав минобороны стран НАТО, запланированному на завтра, 1 июня, Столтенберг заявил:

«Мы хотим улучшить отношения с нашим соседом Россией».

Он добавил, что если отношения не удастся улучить, то диалог с Россией альянсу всё равно нужно поддерживать. Это тем более важно, когда отношения сложные.

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