Вашингтон, , 17:06 — REGNUM Продюсер сериала «Друзья» Кевин Брайт ответил на критику фанатов ситкома из-за отсутствия темнокожих актёров. Об этом 31 мая сообщает издание Peopletalk.

Как отмечает издание, Брайт не сожалеет о своём выборе актёров на главные роли в шоу. «Я был бы сумасшедшим, если бы не взял этих актёров. Я доволен выбором артистов, обожаю наш сериал и горжусь полученным опытом», — объяснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актриса сериала «Друзья» Кортни Кокс вместе с британским исполнителем Эдом Шираном повторила танец Росса и Моники. «В эти выходные у нас было собственное воссоединение», — подписал ролик с исполнением номера музыкант в своём Instagram-аккаунте.

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