Москва, , 16:57 — REGNUM Тверской суд Москвы продлил меру пресечения блогеру Эдварду Билу. Об этом 31 мая сообщает агентство «Москва» со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

Видеоблогер стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова.

Суд продлил меру пресечения на два месяца. Блогеру нельзя совершать определённые действия. Например, выходить из дома после 20:00, управлять транспортными средствами и участвовать в массовых мероприятиях.

ДТП с участием блогера произошло 1 апреля на Садовом кольце Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы поставили на специальный учёт блогеров, известных своим опасным вождением.

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