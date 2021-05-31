Салехард, , 16:57 — REGNUM На Ямале названы лидеры внутрипартийного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму РФ и Тюменскую областную думу. Результаты опубликованы на сайте праймериз.

Первыми в партийном списке на выдвижение в кандидаты в Госдуму РФ восьмого созыва стали первый зампредседателя Заксобрания ЯНАО Алексей Ситников, журналист ВГТРК «Ямал» Галина Косыгина и директор центра информационных технологий «Цитадель» Сергей Сержук. По одномандатному округу первым стал руководитель государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый, затем идут заведующий отделением травматологии Салехардской окружной клинической больницы Евгений Забара и директор коррекционной школы Екатерина Дитц.

Лидерами по партийному списку на выборах в Тюменскую областную думу стали спикер думы ЯНАО Сергей Корепанов, его заместитель Алексей Ситников, вице-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Соколова. По Салехардскому избирательному округу победила режиссёр центра культуры и спорта «Геолог» Лариса Цупикова, по Надымскому — директор детского сада Михаил Пацевич, по Муравленковскому — депутат Госдумы Владимир Пушкарёв, по Пуровскому — замдиректора молодежного центра Денис Ващенко.