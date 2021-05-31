Челябинск, , 16:53 — REGNUM В Челябинской области заместитель руководителя отдела одного из промышленных предприятий подозревается в коммерческом подкупе. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следователи полагают, что эта женщина в 2014 — 2015 годах получила от представителя одной из фирм более 304 тыс. рублей. Деньги предназначались за оказание покровительства во время заключения договоров на выполнение работ.

Преступление выявили сотрудники полиции. Сейчас в отношении дамы решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.