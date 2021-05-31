Вашингтон, , 17:06 — REGNUM Американская певица Мадонна поделилась с подписчиками видео домашнего дефиле своего 15-летнего приёмного сына Дэвида. Она опубликовала ролик в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CPexptPh6hB/

«Уверенность — это всё», — подписала пост Мадонна. В ролике её сын демонстрирует белое шёлковое платье под песню «I`ve got the power» («Я обрёл силу»).

ИА REGNUM напоминает, что у Мадонны шестеро детей. Дочь Лурдас и сын Рокко являются родными детьми певицы, а Дэвид, Чифундо, Стелла и Эстер — приёмными.

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