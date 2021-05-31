Ростов-на-Дону, , 16:52 — REGNUM Ростовский комбинат шампанских вин, деятельность которого в Ростове-на-Дону прекратилась, перенёс мощности в Башкирию. Продажи выпускаемой продукции ведутся через дистрибьютора.

Закрытие завода в Ростове-на-Дону произошло ввиду отсутствия у предприятия собственных виноградников, а с недавнего времени вино и игристое вино можно производить только из отечественных виноматериалов.

«Наши торговые марки остались, но теперь используется другая производственная площадка. Мы провели тендер, наилучшие условия нам предложило башкирское ЗАО «Боска-Рус» с аналогичными нашему комбинату производственными мощностями, специализирующееся на производстве игристых вин и напитков. Наш винодел отрегулировал качество продукции, и с апреля начато производство винного напитка Rachelle, а также шампанского «Ростовское» и «Ростовское золотое». Это наши самые востребованные рынком бренды», — цитирует «Город N» заместителя директора по продажам и маркетингу предприятия Александра Линника.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовский комбинат шампанских вин — одно из старейших производств города. Донской завод шампанских вин был образован в 1936 году. В 60-е годы продукцию начали экспортировать в ГДР, Венгрию, Польшу, Чехословакию и Югославию, а также другие страны. В 1996 году выпуск шампанских вин достиг 28 млн бутылок. О закрытии производства стало известно в начале 2021 года.

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