Москва, , 16:52 — REGNUM Ограничить области применения искусственного интеллекта и ряда цифровых технологий предложил депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия»).

«Я, например, считаю, что на законодательном уровне надо принимать решения и ограничивать использование искусственного интеллекта и некоторых цифровых технологий в различных областях нашей жизни», — отметил Николаев.

Речь идет, в частности, о решениях, принимаемых в отношении детей и их будущего в образовании, целостности и сохранении семей, а также решениях, которые способны затронуть частную жизнь человека, уточнил парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России нужны специалисты в сфере искусственного интеллекта, способные предлагать решения в этой сфере, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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