Челябинск, , 16:51 — REGNUM О задержании жителя Челябинска, который угрожал убить свою бывшую жену топором, сообщили 31 мая в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошёл утром накануне, 30 мая. Жительница одной из квартир дома по улице Лесной заявила прибывшим росгвардейцам, что её бывший муж в ходе словесной перепалки «схватил топор и начал им размахивать, угрожая ей расправой».

30-летнего челябинца доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

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