Порт-о-Пренс, , 18:53 — REGNUM Эксперты прогнозируют рост детского недоедания на Гаити, развивающийся из-за пандемии коронавируса, преступности и дефицита ресурсов, сообщает 31 мая BBC со ссылкой на ЮНИСЕФ, международную организацию, действующую под эгидой ООН.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Согласно прогнозам, в этом году могут пострадать свыше 86 тыс. детей. В прошлом году от голода на Гаити пострадали 41 тыс. детей.

Отметим, что Гаити является самой бедной страной Латинской Америки, где более 60% населения живут в нищете. Ситуацию в стране усугубили политические и экономические кризисы, длящиеся десятилетиями, а также стихийные бедствия.

Напомним, Католическая церковь заявила, что страна «спускается в ад» после того, как на Гаити участились случаи насилия и похищения людей.