Мадрид, , 16:50 — REGNUM 26-летний испанский центральный полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес может в летнее трансферное окно покинуть «матрасников». Руководство «Атлетико» в ближайшее время решит судьбу игрока в команде. Об этом 31 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне Сауль Ньигес принял участие в 33-х матчах испанской Примеры, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. При этом игра футболиста становится более блеклой с каждым сезоном. Об этом говорит трансферная стоимость Сауля, упавшая за последнее полтора года на 35 миллионов евро. На данный момент transfermarkt оценивает испанца в 55 миллионов евро.

Текущее соглашение испанца с «матрасниками» рассчитано до конца сезона 2025/26.

Ранее сообщалось, что испанцем интересовался «Манчестер Юнайтед». Позапрошлым летом в услугах Сауля был заинтересован «Манчестер Сити», но «горожане» выбрали одноклубника Сауля Родриго Эрнандеса.