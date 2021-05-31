Банги, , 16:49 — REGNUM В Центральноафриканской Республике (ЦАР) погибли трое российских военных инструкторов, сообщает 31 мая РИА Новости со ссылкой на посла РФ в ЦАР Владимира Титоренко.

Российские военные специалисты погибли в результате подрыва машины на мине. Вместе с ними погибли двое местных полицейских.

Инструкторы оказывали помощь местным силовикам, которые защищают от незаконных вооруженных формирований жизненно важную дорогу, ведущую из Камеруна в столицу ЦАР город Банги.

«Действия вели правительственные войска при поддержке российских инструкторов. Этот район, действительно, на стыке границ трех стран. Боевики из группировки 3R пытались отбить «дорогу жизни», — цитирует агентство слова российского дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженное противостояние в ЦАР снова обострилось с января 2021 года, когда сторонники лидера партии «Союз за центральноафриканское возрождение» Анисе Жоржа Дологеле не признали его проигрыш на президентских выборах и устроили вооруженный мятеж в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Народ истосковался по крепкому кино: историк о фильме «Турист»