Москва, , 16:46 — REGNUM В Минпросвещения планируют внести в Госдуму РФ законопроект о приоритетном приеме в одну школу братьев и сестер без оглядки на место их прописки. Об этом в ходе форума партии «Единая Россия» «Большой семейный совет» заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Особенно то предложение <…> по поводу записи в школу братьев и сестер: вот эта бюрократия по поводу прописки, я думаю, мы в оперативном порядке вот этот законопроект внесем и его реализуем», — сказал Кравцов.

На сегодняшний день для приёма братьев и сестёр в одну школу требуется, чтобы они были прописаны в одной жилплощади.