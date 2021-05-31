Барселона, Испания, , 16:41 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» намерено 31 мая подписать контракт с 32-летним аргентинским форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Об этом сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Также сообщается, что завтра, 1 июня, «Барселона» согласует контракт с центральным защитником сборной Испании Эриком Гарсией.

В прошедшем сезоне Серхио Кун Агуэро принял участие в двадцати матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и результативной передачей.

Серхио Агуэро перешел в «Манчестер Сити» 27 июля 2011 года из мадридского «Атлетико». Руководство «горожан» отдало за контракт форварда 45 миллионов евро.