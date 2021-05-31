Луганск, , 16:40 — REGNUM Один обстрел территории ЛНР за сутки 30 мая осуществили украинские боевики, сообщает 31 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что обстрелам подвергся район села Калиново-Борщеватое. Боевики применили станковый противотанковый гранатомёт СПГ-9. Было выпущено пять снарядов.

Напомним, накануне, 30 мая, ВСУ во время учений по ошибке выпустили боевую ракету по жилому дому на окраине Лисичанска: здание получило повреждения.

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