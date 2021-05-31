Брянск, , 16:42 — REGNUM Декларации о доходах главы региона за 2020 год опубликованы на сайте правительства Брянской области, сообщает 31 мая корреспондент ИА REGNUM. Супруга губернатора Александра Богомаза заработала почти один миллиард рублей.

Доход Александра Богомаза составил 5,4 млн рублей. В собственности у политика два приусадебных земельных участка, два жилых дома, квартира и 900 соток сельскохозяйственных земель.

Супруга губернатора задекларировала за год 978 788 188,01 рублей. Она владеет восемью квартирами, 29 транспортными средствами (как легковыми автомобилями, так и грузовыми), 137 участками для сельскохозяйственного использования и ещё 75 арендует, 20 промышленными сельхозобъектами. В безвозмездном бессрочном пользовании женщины находятся квартира, жилой дом и приусадебный участок.

По сравнению с 2019 годом доход губернатора увеличился почти на 500 тысяч рублей, у его супруги заработок снизился на 399,8 млн рублей.