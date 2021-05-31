Ярославль, , 16:39 — REGNUM В Ярославской области более десяти тысяч бесплатных билетов в театры, музеи, филармонию, планетарий и цирк получат многодетные семьи, ветераны, пенсионеры, школьники и студенты. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Планетарий в Ярославле City-yaroslavl.ru

Познакомиться со спектаклями, концертами и выставками государственных учреждений культуры ярославцы смогут в рамках проекта «На высокой волне», который проходит в регионе уже пятый год.

Несколько показов приурочено к Дню защиты детей. Спектакли и программы маленьким посетителям бесплатно покажут Ярославский театр кукол, Культурно-просветительский центр имени Терешковой и Угличский музей-заповедник.

«Надеюсь, что эта акция порадует детей и родителей. Позволит окунуться в мир сказки и детства, ведь этого так часто не хватает и взрослым, и малышам», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Бесплатные билеты в рамках проекта «На высокой волне» предоставляются через комплексные центры социального обслуживания населения, благотворительные и общественные организации. Социальный проект реализуется в рамках соглашения Правительства Ярославской области и ПАО «Славнефть-ЯНОС».

В этом году к акции подключились 12 учреждений культуры, в том числе театр имени Фёдора Волкова, Ярославский, Рыбинский и Переславль-Залесский музеи-заповедники, Ярославский художественный музей и музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха», Театр юного зрителя имени В.С. Розова, филармония и цирк.