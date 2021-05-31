Липецк, , 16:32 — REGNUM Три компании запустят производство на территории «Технопарка-Липецк». 31 мая глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с новыми резидентами «Технопарка-Липецк» — он вручил представителям инвесторов свидетельства и обсудил перспективы сотрудничества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.

Игорь Артамонов провёл встречу с новыми резидентами липецкого технопарка Пресс-служба администрации Липецкой области

«Компании разные, проекты интересные. Их отличительная черта — экологичность производства и высокая социальная ответственность. Безусловно, это тот бизнес, который нам нужен в регионе», — прокомментировал руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Компания «Астекс Индастри» намерена запустить производство комплектующих для светопрозрачных конструкций. В течение пяти лет планируют создать сначала сборочное производство комплектующих, а затем заместить часть импортных материалов на детали собственного производства. Стоимость проекта оценивается в 89 млн рублей. Регион получит 100 новых рабочих мест. В пресс-службе администрации пояснили, что данный проект интересен экспорто-ориентированностью, повышением степени локализации производства на территории РФ, созданием большого количества рабочих мест, инвестированием в экономику иностранного капитала.

Компания «Летс Трейд» намерена запустить производство пищевых трубочек из бумажного сырья, стоимость реализации проекта оценивается в 124 млн рублей. Продукция будет выпускаться по собственной технологии компании из экологически чистых материалов. Будет создано 99 рабочих мест.

Третий резидент, компания, «Быстрая керамика» намерена открыть эталонный мини-завод по выпуску керамических изделий различного назначения на основе диопсидовой керамики. Компания планирует технологическую перезагрузку отрасли производства массовой керамики в России и создание возможностей для экспорта. Стоимость реализации проекта составит 20 млн рублей, планируется создать 12 рабочих мест.

С учётом новых инвесторов общее число резидентов площадки «Технопарк-Липецк» возрастёт до 30.