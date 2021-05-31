Киев, , 16:38 — REGNUM Достройка газопровода «Северный поток-2» (СП-2) стала реальной исключительно из-за бездействия нынешних властей Украины, заявил 31 мая в ходе согласительного совета Рады экс-президент страны, депутат и лидер фракции «Европейская солидарность»Петр Порошенко.

Бывший глава Украины в своём выступлении перед лидерами фракций, депутатских групп и руководства Рады призвал «называть вещи своими именами».

«Это не кто-то не дал возможности продлить санкции против «СП-2», а именно Зеленский. Газопровод будет достроен в связи с вашей преступной бездеятельностью», — обратился Порошенко к лидерам «Слуги народа».

По его словам, после завершения проекта Украина превратится из «мощной транзитной страны в Беларусь-2».

«Вот на что вы нас обрекаете — оказаться в энергетическом стойле Москвы, не быть союзниками в Брюсселе, а дрейфовать в сторону России», — отметил лидер «Европейской солидарности».

В «Слуге народа» это заявление Порошенко пока что не прокомментировали.

ИА REGNUM напоминает, что 26 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба официально признал, что шансы на реализацию проекта «СП-2» сейчас гораздо лучше, чем были ранее, но пообещал, что Киев будет бороться до конца. В свою очередь, в надежде на прогресс этой борьбы в «Нафтогазе Украины» сменили управленческую команду, занимающуюся противодействием запуску обходного газопровода.