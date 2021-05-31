Ростов-на-Дону, , 16:31 — REGNUM В Ростовской области пресечена деятельность трёх подпольных оружейных мастерских. В ходе обысков изъято несколько десятков оружия и сотни патронов.

В рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте оружия проведено более 40 обысков, в ходе которых изъято более 80 единиц различного огнестрельного оружия, взрывные устройства, патроны, порох, пишет телеграм-канал Don Mash. К изготовлению оружия, предположительно, причастны 11 жителей Батайска и Аксайского района.

Официального подтверждения данной информации от правоохранительных органов пока не поступало.