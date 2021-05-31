Москва, , 16:30 — REGNUM Борьба Центрального банка РФ с инфляцией монетарными методами означает, что на позитивную динамику потребительских расходов населения рассчитывать не приходится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал прогноз аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА о том, что в 2021 году экономика РФ покажет восстановительный рост на 3,5%.

«Прогноз, сформированный АКРА, выглядит скорее излишне оптимистичным, — сказал Чередниченко. — Более реалистичными выглядят цифры, не превышающие показателей трехпроцентного роста в 2021 году. Обозначенную сдержанность можно объяснить рядом факторов. Во-первых, на фоне монетарной борьбы с ростом инфляции со стороны Банка России можно ожидать перехода от нейтральной к сдерживающей политике, что, в свою очередь, окажет давление на потребительские расходы. А с учетом относительно слабого роста доходов населения — порядка 3% в год при инфляции, пока еще превышающей 5-ти процентный порог, — рассчитывать на резкую позитивную динамику расходов населения не приходится».

Во-вторых, как пояснил Чередниченко, эффект глобального прироста ВВП от реализации национальных проектов вряд ли проявится в 2021 году.

«В-третьих, сохраняется неопределенность в направлении расширения внешнего санкционного давления на экономику России. Усиление противодействия экономическому росту может возникнуть в любой момент, — сказал экономист. — И, наконец, нет полной ясности по возможности спада коронавирусного давления — тревожные новости, поступающие из Индии и некоторых стран Европы, сохраняют риски введения новых ограничений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, резкое изменение политики ЦБ может нанести серьёзный удар по восстановительному росту российской экономики.

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