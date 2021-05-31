Москва, , 16:32 — REGNUM В обозримом будущем оплатить проезд в московском метро можно будет при помощи специальной системы распознавания лиц. Об этом 31 мая сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов в своей личной колонке на Едином транспортном портале города.

Вице-мэр города отметил, что на данный момент московский метрополитен занимает первое место в мире по количеству способов оплаты проезда. Сделать это можно при помощи банковской картой, смартфона, брелка, а скоро можно будет и по распознаванию лица — Face Pay. Что касается проездной карты «Тройка», то ее уже сейчас можно пополнить онлайн в приложении «Метро Москвы», а скоро она станет виртуальной. При этом международные эксперты подтвердили, что московская билетная система является лучшей в мире, отметил чиновник.

«Но важно не только дать максимальное число способов оплаты, но и сделать удобным каждый из них. Мы ускорили работу кассиров в два раза: сегодня, чтобы купить билет, вы тратите всего 23 секунды», — написал Ликсутов.

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