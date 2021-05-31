Новосибирск, , 16:28 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 31 мая, за прошедшие сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 77 случаев.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 59 лет и женщины в возрасте 72 года, 83 года и 85 лет. Всего в регионе умерли 1878 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 67 человек, на ИВЛ — восемь пациентов».

Всего на утро сегодня, 31 мая, в регионе зарегистрирован 43 341 случай заражения коронавирусом, в том числе у 2712 детей; 39 215 пациентов выздоровели (+33 за сутки).