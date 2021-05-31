Москва, , 16:28 — REGNUM В ответ на действия США и НАТО в западной части России будут созданы порядка 20 новых воинских частей и соединений, сообщил 31 мая российский министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, это будет сделано до конца текущего года. При этом организация новых частей и соединений будет сопровождаться усилением поставок современных вооружений и боевой техники.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия», — пояснил глава Минобороны России.

Сергей Шойгу напомнил, что военная угроза с западного стратегического направления только нарастает. США и НАТО наращивают интенсивность военных мероприятий и учений, группировку боевых кораблей с крылатыми ракетами и полетов своих стратегических бомбардировщиков.

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