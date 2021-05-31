Москва, , 16:28 — REGNUM В том случае, если РФ все-таки отключат от SWIFT, Россия не останется совсем без возможностей для обмена финансовой информацией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

«С одной стороны, отключение будет означать невозможность для российских банков использовать инфраструктуру обмена финансовой информацией, которой пользуется весь мир. С другой стороны, история знает «кустарные» решения для частичного обхода таких ограничений, — пояснила экономист. — Например, после отключения Ирана в 2018 году в ЕС была создана клиринговая система для обмена товарами между ЕС и Ираном. Посредником в таких операциях является специализированная организация INSTEX. В контексте предложений отключить Россию от SWIFT еще в 2015 году была запущена российская альтернатива — СПФС, которой в настоящее время пользуются в основном российские банки и банки из стран ЕАЭС».

Кроме того, Левашенко призвала не забывать еще и о китайской альтернативе SWIFT — CIPS.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Левашенко рассказала, почему в ЕС есть силы, незаинтересованные в отключении РФ вот SWIFT.

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