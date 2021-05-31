Мадрид, , 16:27 — REGNUM 35-летний испанский центральный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», который на данный момент возглавляет Пеп Гвардиола. Об этом 31 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo. 30 июня 2021 года контракт Рамоса со «сливочными» истекает.

В прошедшем сезоне испанской Примеры Серхио Рамос принял участие в пятнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами (оба — с пенальти). В пяти матчах Лиги Чемпионов футболист забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Серхио Рамос не смог убедить главного тренера сборной Испании Луиса Энрике вызвать его в сборную. Футболист пропустит Чемпионат Европы 2020.

Серхио Рамос перешел в «Реал» 1 сентября 2005 года из «Севильи» за 27 миллионов евро. На данный момент transfermarkt оценивает футболиста в 14 миллионов евро.