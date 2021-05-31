Москва, , 16:27 — REGNUM Предполагаемое некоторыми экспертами отключение России от SWIFT приведет к тому, что российские заемщики, в том числе финансовые институты, не смогут напрямую выплачивать долги кредиторам в том же Европейском союзе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, комментируя рассуждения представителей МИД РФ об угрозе вовлечения системы SWIFT в «спираль санкций».

«Отключение российских банков от системы SWIFT обсуждалось еще с 2014 года. С тех пор эта мера рассматривалась США и ЕС неоднократно: представляется, что сейчас, как и раньше, вероятность есть, но небольшая. В 2017 году SWIFT уже прекратила обслуживание банков КНДР, в 2012 и 2018 — Ирана, так что в целом отключение возможно, — сказала Левашенко. — Однако не следует забывать, что отключение будет означать, например, что российские заемщики, в том числе финансовые институты, не смогут напрямую выплачивать долги кредиторам, например в ЕС, в том числе по гособлигациям».

Иными словами, как пояснила Левашенко, европейские участники финансового рынка заинтересованы в том, чтобы Россию не отключали от SWIFT до тех пор, пока в России есть крупные финансовые институты без офисов в европейских странах, которые ведут дела с европейскими институтами.

«По-настоящему тревожным сигналом был бы разрыв отношений именно между финансовыми институтами, — сказала Левашенко. — Чтобы не допустить действительно страшного сценария, необходимо всеми силами привлекать финансовые потоки из ЕС в Россию, в том числе за счет цифровых инструментов. Например, путем заключения соглашений об устранении административных барьеров для входа финтех-компаний из стран ЕС на рынок и наоборот (последнее особенно важно)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ключевым влиянием на SWIFT пользуется именно ЕС, а не США.

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