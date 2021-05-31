Москва, , 16:24 — REGNUM Причина того, что в США усиливается инфляция, — это те самые «вертолетные» деньги, которые раздавались населению в период карантина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала прогноз первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о небывалой инфляции, которая будто бы ждет Америку.

-«Причина увеличивающейся инфляции в США — так называемые «вертолетные» деньги, то есть то количество денег, которое было получено американцами за время карантина от властей, — сказала Новикова. — Такая же ситуация наблюдалась в конце 2008 года, когда финансовый кризис в США вынудил правительство начать печатать деньги. Только тогда деньги в большей степени раздавались финансовым организациям, а в настоящее время — обычному населению».

Как пояснила Новикова, инфляция в Америке действительно подросла, но ее уровень на данный момент не является критичным.

«Как только деньги будут израсходованы простым населением, спрос на товары снизится, тогда и цены постепенно опустятся, — сказала она. — Точно такой же эффект ждет и Европу, так как и там население получило дополнительные средства за время карантина посредством социальных пакетов. Такая ситуация будет указывать на рост экономики в целом, но этот эффект окажется, к сожалению, недолговременным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что прогноз первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова может сбыться.

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