Тунис, , 16:23 — REGNUM Туристы с 1 июня 2021 года могут въезжать в Тунис без предъявления результата ПЦР-теста на коронавирус нового типа, если они покажут справку о сделанной прививке, сообщили 31 мая в пресс-службе тунисского Национального офиса по туризму.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

«С 1 июня отрицательный ПЦР-тест не требуется для полностью вакцинированных от COVID путешественников», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что турист должен предъявить при въезде свидетельство о вакцинации с QR-кодом. Кроме того, въехать в страну могут те, кто переболел COVID-19 за шесть недель до прибытия.

Справку об отрицательном ПЦР-тесте должны предъявлять все въезжающие в республику люди, причём тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до посадки на рейс. Выборочные ПЦР-тесты могут быть проведены для туристов местными специалистами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тунисе назвали условия въезда туристов