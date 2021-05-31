Санкт-Петербург, , 16:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и чемпионата Европы по футболу (ЕВРО-2020) высадят больше ста деревьев, несколько тысяч кустарников и почти полмиллиона цветов. Об этом 31 мая сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Готовить цветники начали еще осенью — на клумбах заложили луковицы тюльпанов, в начале весны посадили виолы, больше известные как анютины глазки. Сейчас бутоны уже распустились. Уже через несколько дней на Московском проспекте Петербурга появится триколор из 30 тыс. петуний. Помимо них в оранжереях с февраля выращивались тагетисы, бегонии, цинерарии.

«Растения высаживают во всех районах города. Особое внимание уделяют улицам и паркам, по которым будут гулять гости Евро-2020. Так, расцветут Ленинский и Московский проспекты, набережная Обводного канала, площадь Победы и Приморский парк Победы, — говорится в сообщении. — На данный момент работы закончены на Пулковском шоссе. Дорогу от аэропорта украсили виолами и петуниями, а по всему маршруту в скором времени установят вазоны».

Всего высадили порядка 15 тыс. тюльпанов, клумбы, по форме напоминающие мяч, сделаны из пяти тысяч виол. Полностью распуститься цветы должны через несколько недель, а украшать город они будут до середины сентября.