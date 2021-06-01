1 июня 2021 | Время чтения 8 мин

Александр Погожев, , 14:30 — REGNUM В связи с пандемией мероприятия, посвященные последнему звонку, в Российских школах провели в разных форматах. В станице Новомарьевской на линейке построились лишь учащиеся девятых и одиннадцатых классов. В этом году для школы это пятьдесят второй выпуск, одиннадцатый класс заканчивают четыре ученика. Девятиклассники еще думают, идти ли им в десятый класс или поступать на профильно-технические специальности в колледж. Немаловажную роль играют результаты экзаменов и финансовое состояние семьи.

Колокольчик для первого и последнего звонка в школе Александр Погожев © ИА REGNUM

Пока дети готовились к линейке, родители разговаривали и вспоминали свои школьные годы. Как выяснилось, сейчас у молодежи больше свободного времени, которое они тратят на игры в мобильном телефоне и общение в социальных сетях.

Во время летних каникул школьники работают дома на огороде и управляются с домашним хозяйством

Парень чистит огород от травы Александр Погожев © ИА REGNUM

Индоутка с маленькими утятами в сельском дворе Александр Погожев © ИА REGNUM

В июне школьники проходят практику. Убирают территорию, красят, белят. К обеду дети уходят по домам.

«Раньше мы работали на школьном огороде или выезжали в поле. Работали до жары, пололи между рядами свеклы, картофеля. Днем отдохнешь, а вечером дома в огороде то же самое», — рассказывает один из родителей во время разговора перед линейкой.

Ставропольский край, Шпаковский район, станица Новомарьевская, трактор Т-16, в народе — «Попрошайка» из-за расположения кузова спереди Александр Погожев © ИА REGNUM

В станице не оставляют стариков жить в одиночестве, и с ними обязательно живут дети, внуки и правнуки. Пока взрослые на работе, дети и старики присматривают друг за другом. Разогреть обед, накрыть на стол, принести воды, убрать. Об этом постоянно приходится напоминать, как один согласились родители.

Старые сараи в станице сносить не спешат. Ведь там хранится много полезных в хозяйстве вещей: хозинвентарь, банки для засолки овощей и прочие строительные материалы Александр Погожев © ИА REGNUM

Подросток наполняет ведро водой, чтобы напоить домашнюю птицу Александр Погожев © ИА REGNUM

Огород. Слово, которое вводит в уныние любого сельского подростка. Обычно к лету уже все культуры посажены и необходим только уход — прополка и полив. В течение всего периода надо вовремя собирать урожай. Родители детей во все времена подключают своих отпрысков к переработке урожая, засолке, закрутке. Все это — монотонная работа, которая отнимает золотое время летних каникул.

Частный дом в станице Новомарьевской Александр Погожев © ИА REGNUM

Первая земляника Александр Погожев © ИА REGNUM

«Сейчас нет необходимости, как раньше, ездить на сенокос, сушить сено, складывать снопы, затем перевозить домой, скирдовать. Почти все перевели скотину, а кто водит, тот покупает сено. А раньше поедешь с отцом или дедом на бричке, и весь день на лугах под палящим солнцем. Старались косить поближе к воде, чтобы можно было во время отдыха удочку закинуть, рыбу поудить», — вспоминает станичник лет сорока пяти.

Поле с молодой пшеницей Александр Погожев © ИА REGNUM

Отец с сыном на платном пруду в станице Новомарьевской Александр Погожев © ИА REGNUM

В летний период в этой местности температура воздуха уже в 11 утра повышается до 30 градусов и дальше растет. Поэтому большинство дел Новомарьевцам надо успеть до одиннадцати часов утра.

Жара спадает к пяти вечера, и вновь можно выполнять работу под открытым небом.

Загон для скота на окраине станицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Мотоцикл с люлькой очень востребован в сельской местности. На нем везде можно проехать и удобно перевозить небольшой груз Александр Погожев © ИА REGNUM

Ребятне в самую жару предоставляется возможность погулять, покататься на велосипеде, поиграть в мяч, сходить на пруд искупаться. В станице есть баскетбольная площадка, футбольное поле, турники. Развивающие кружки школьники на время каникул обычно перестают посещать.

Спортивная площадка с прорезиненным покрытием возле школы в станице Новомарьевской Александр Погожев © ИА REGNUM

Дети играют с щенком Александр Погожев © ИА REGNUM Ребенок играет с украшениями на руках мамы Александр Погожев © ИА REGNUM

Велосипеды в ожидании возвращения своих владельцев из школы Александр Погожев © ИА REGNUM

В течение всего лета кругом растет много разных фруктов: тутовник (шелковица), вишня, черешня, абрикос, яблоня, груша, слива, персик. В июне растет земляника. Что касается рыбалки, то бесплатных прудов в окрестности мало. Но мальцы находят места и ловят карасей, сазанов, карпов, судаков на обычные удочки.

Зеркало пруда недалеко от ст. Новомарьевской на закате Александр Погожев © ИА REGNUM

Конечно, не только огород попадает в зону ответственности подростков, но и домашние питомцы. Рано утром надо насыпать птице зерна, налить чистую воду, дать травы, но перед этим ее нарвать. Многие семьи водят кроликов, нутрий, свиней, мелкий рогатый скот, коров и лошадей. В каждом дворе обязательно минимум одна собака и кошки. Если кошки добывают пищу там, где хранится зерно, то собакам надо варить кашу или рубить кости. У всех должно быть чисто.

Пастух на закате гонит коров Александр Погожев © ИА REGNUM

Корова на водопое Александр Погожев © ИА REGNUM

Кадушки для зерна Александр Погожев © ИА REGNUM

«У деда была небольшая отара овец. Вообще, многие занимались овцеводством. В начале июня всегда стрижка шла полным ходом. Часто я пас отару. Овцы и бараны очень быстро съедают траву под собой и переходят большие расстояния. Без собаки их пасти сложно. Поэтому четверолапый друг заворачивал со всех сторон отару, а я сзади подгонял отстающих. Уйдем на такое расстояние, чтоб до темна можно было вернуться. И вот так целый день в степи на выпасах. С собой обед в сумке: сало, яйца вареные, хлеб, кусок масла, соль, помидоры, огурцы, молоко в банке, пирожки. Где-нибудь всегда было место, чтобы укрыться в случае непогоды от дождя, развести костер и закипятить чайник. Иногда с дедом оставались в степи на ночь», — вспоминает детство один из родителей старшеклассника на линейке.

Овцы на выпасе Александр Погожев © ИА REGNUM

Козы на выпасе Александр Погожев © ИА REGNUM

Азиатская овчарка хорошо подходит для того, чтобы пасти овец Александр Погожев © ИА REGNUM Овцы Александр Погожев © ИА REGNUM

Станичники часто употребляют поговорку «Не потопаешь — не полопаешь»

После каникул местный детский сад пополняет ряды школы первоклассниками. Для них звучит первый в их жизни звонок на урок. Дети радуются, что теперь не надо целый день находиться в саду. У первоклашек формируется новый режим. Появляется больше свободного времени. Как правило, за ними следят бабушки и дедушки, которые на пенсии.

Жительница станицы Новомарьевской Александр Погожев © ИА REGNUM

«Осенью после школы меня всегда бабушка с дедушкой брали с собой на сбор шиповника. Вокруг Новомарьевки его много растет. Мы по две тонны собирали. Затем он сох на чердаке. Дедушка сдавал шиповник и всегда что-то покупал в дом. А пока мы собирали шиповник, срезали грибы. Осенью в окрестностях растут шампиньоны, рядовки, белый гриб, опята. Еще спеет терновник и боярышник. Постоянно из кустов выпрыгивали зайцы, встречались кабаны и косули. Мы видели, как животные обитают в естественной среде. Сейчас тоже встречаются лесные звери, когда сына беру на прогулку к лесу. Много шиповника не рвем. На зиму чтоб хватало. Завариваем, пьем», — рассказывает житель станицы.

Цветущий шиповник Александр Погожев © ИА REGNUM

Чабрец Александр Погожев © ИА REGNUM

Весна — период посадки и всходов.

Начиная с опадания листьев и до талого снега подростков нагружают уборкой во дворе. Надо подмести листья, почистить снег, засыпать лужу.

С приходом весны наступают новые заботы. Например, сезон посадки картофеля. Папа с мамой копают, дети закидывают в лунку. Но в последнее время этот процесс стал механизированным. Делаются культиватором ряды, затем человек закидывает семенной картофель на расстоянии друг от друга и другой человек засыпает землей. Посадка проходит в один день.

Осенний закат на пруду в окрестностях станицы Новомарьевской Александр Погожев © ИА REGNUM

Последний звонок в детство

В весенний период каждый старшеклассник с нетерпением ждет последнего звонка. Еще больше ученики выпускных классов хотят скорее сдать экзамены и выпуститься из школы. Молодежи, которая не пошла после школы учиться, колхоз предлагает рабочие места. Многие ребята не видят смысла уезжать из родного гнезда.

Домашние гуси пришли на водопой к речке Медведка в станице Новомарьевской Александр Погожев © ИА REGNUM

В таком виде часто переходит жилье по наследству. На месте старых хат молодежь начинает строить новые дома Александр Погожев © ИА REGNUM

«Надо привыкать к другому вкусу молока, несвежим овощам, быстрому общественному питанию, которое не идет в сравнение с домашней кухней. Как жить в квартире, когда ты слышишь, что происходит у соседей? В городе другой образ жизни. В станице во дворе пожарить вечером мясо на мангале — это обыденность. Горожанин будет для этого выбирать выходной, место искать. В Новомарьевке многое не надо покупать. Мясо птицы, яйца, зелень, по сезону овощи, фрукты нам дает природа. Надо только вовремя ухаживать за этим хозяйством», — по-взрослому прагматично рассуждает старшеклассник.

Чабан и пастушка пасут овец Александр Погожев © ИА REGNUM

В степи часто можно встретить пустой вагончик или старый грузовик с будкой. Любой может укрыться в нем от дождя, снега и ветра Александр Погожев © ИА REGNUM Вид на закат из будки грузовика Александр Погожев © ИА REGNUM

В Новомарьевской постоянно кто-то строится, есть работа для каменщиков, штукатуров, маляров, кровельщиков. Помимо этого, надо обслуживать водопровод, электросеть, газоснабжение. В станице есть медпункт, стоматологический кабинет, отделение почты и Сбербанка. Молодежи остаются в наследство ветхие хаты от родственников. Они их сносят, берут кредит или постепенно зарабатывают на строительство нового дома. Создают семью и уже в скором времени придут к своим детям на последний школьный звонок.

СОШ №17. Одиннадцатиклассники символично отпускают воздушные шары в небо Александр Погожев © ИА REGNUM

СОШ №17. Девятиклассники символично отпускают воздушные шары в небо следом за старшеклассниками во дворе родной школы Александр Погожев © ИА REGNUM

«Кто-то ищет счастье. Как правило, эти ребята не сидят на месте, едут в другие края. Люди, которые живут в станице, идут путем создания среды вокруг себя настолько благоприятной, чтобы чувствовать себя счастливыми. Нашим детям придется сделать самим выбор, где им комфортнее жить», — рассуждает мама выпускника. В этот момент началась линейка, и в течение часа по стандартной программе после того, как прозвенел последний звонок, родители отвели своих детей на последний в школе, но не последний в жизни урок.

Дневник сорванца Александр Погожев © ИА REGNUM