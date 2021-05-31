Москва, , 16:22 — REGNUM В Москве средняя зарплата врачей составила примерно 163 тыс. рублей. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

«В первом квартале этого года средняя зарплата московских врачей составила 162,7 тыс. рублей», — приводит слова депутата агентство «Москва».

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Картавцева отметила, что врачам выделяются стимулирующие выплаты, гранты, надбавки для обладателей статуса «Московский врач». По её мнению, московские врачи обеспечены достойными зарплатами и условиями труда.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотный проект Минтруда РФ для работников здравоохранения заработает в Белгородской области. Медикам в течение шести месяцев будут рассчитывать заработную плату по новым критериям.