Киев, , 16:27 — REGNUM На Украине сейчас наблюдается положительная динамика по заболеваемости COVID-19, но президент страны Владимир Зеленский поручил минздраву спрогнозировать развитие ситуации на осень.

Об этом было заявлено на совещании при участии лидеров Украины сегодня, 31 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании отмечалось, что все области Украины сейчас пребывают в условной «желтой» зоне, а эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года — как по количеству занятых коек, так и по числу активных больных. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, из 74.675 коек, предусмотренных для больных коронавирусом по всей стране, в настоящий момент занято всего 14.451, что составляет 19%.

Также власти Украины обсудили старт массовой вакцинации людей в Киеве, Львове и Одессе. За 29−30 мая были привиты более 15 тыс. человек — это самые высокие показатели за выходные с начала кампании по вакцинации.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, количество инфицированных коронавирусом на Украине с начала пандемии на 31 мая составило 2.202.494 человека, при этом 50.536 пациента скончались, 2.041.082 человек выздоровели, активных больных остается около 111 тыс. человек. Ранее глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что осенью Украину ждет четвертая волна пандемии COVID-19 и она «точно не будет лёгкой».