Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM Следующим директором центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге станет Павел Зубакин. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в Instagram.

Зубакин является замглавы ЦПКиО по общим вопросам. Нынешняя руководительница парка Екатерина Кейльман проработает в парке до 1 июня 2021 года.

«Кандидатура была предложена Екатериной Кейльман. Я поддержал этот выбор», — написал Орлов.

Также градоначальник похвалил руководство ЦПКиО за перемены, наступившие в парке.

Как сообщало ИА REGNUM, Кейльман назвала основной причиной ухода «бюрократические интриги».

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