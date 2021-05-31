Москва, , 16:17 — REGNUM Если Россия окажется отключенной от системы SWIFT, то фондовый рынок РФ столкнется с серьезными проблемами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

«Несомненно, если указанный шаг будет реализован SWIFT, то он скажется на репутации российской экономики и повлечет падение курса рубля. А это, в свою очередь, по цепочке удорожит импорт, что окажет негативное давление на темпы инфляции. С проблемами столкнется и фондовый рынок, — сказала Воронкова. — Но сравнивать последствия отключения России от SWIFT, например, с иранским вариантом не вполне корректно, поскольку уровень интегрированности нашей страны в мировую экономику значительно выше».

Как полагает Воронкова, в результате подобного шага в зону риска попадает множество зарубежных партнеров российских участников внешнеэкономической деятельности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, что отключение России от SWIFT будет чувствительным при проведении трансграничных расчетов российскими компаниями.

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