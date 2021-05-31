Москва, , 16:14 — REGNUM Отключение России от SWIFT будет чувствительным при проведении трансграничных расчетов российскими компаниями и повысит риски сбоя товарных поставок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала озабоченность российских дипломатов по поводу вероятности вовлечения системы SWIFT в «санкционную спираль», направленную против России.

«То, что вопрос об отключении Российской Федерации от SWIFT имеет политический подтекст, однозначно. Ведь и период возникновения этой проблемы совпадает с началом антироссийской санкционной компании, — сказал Воронкова. — Понятно, что отключение от SWIFT будет чувствительным при проведении трансграничных расчетов российскими компаниями и гражданами, повысит риски сбоя товарных поставок, просрочки платежей по привлеченным на зарубежных рынках кредитам, другим внешним обязательствам, приведет к увеличению издержек операционной деятельности, притормозит и замедлит зарубежные переводы».

По ее мнению, трудности на какое-то время могут возникнуть и при внутренних расчетах, так как в настоящее время почти 80% внутрироссийских платежей осуществляется через SWIFT.

«Однако адаптация в этом секторе будет проходить быстрее и с меньшими потерями, имея в виду возможности запущенной мегарегулятором Системы передачи финансовых сообщений (СПФС)», — считает Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что России не следует опасаться отключения от системы SWIFT.

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