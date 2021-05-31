Курган, , 16:14 — REGNUM В праймериз «Единой России» в Курганской области приняли участие 75 508 тысяч жителей, это 11,03% от общего числа избирателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии в депутаты Государственной думы РФ по одномандатному округу было выдвинуто 10 кандидатов, по партийному списку — 16. На дополнительные выборы в Курганскую городскую думу по одномандатным округам №2 и №4 — 12 человек.

Для выдвижения на выборы в Госдуму по списку лидерами стали профессор кафедры земельного права Государственного университета по землеустройству Сергей Лисовский, учитель физкультуры Лариса Сычевская, заведующая детским садом Наталья Кожунова. По Курганскому одномандатному округу лидерами стали действующий депутат Госдумы Александр Ильтяков, врач Андрей Кацай и Наталья Кожунова.