Минск, 31 мая 2021, 16:13 — REGNUM Обвинение не предъявлено российской гражданке Софье Сапеге белорусскими властями, сообщил 31 мая её адвокат Александр Филанович.
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Комментируя ход расследования дела, фигурантом которого является Сапега, Филанович сказал, что завтра, 1 июня, следственные действия будут продолжены.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Минский городской суд не удовлетворил жалобу, которую Филанович подал на задержание Сапеги.
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