Москва, , 16:12 — REGNUM Повышение ключевой ставки ЦБ РФ должно охладить российский рынок жилья и привести к росту стоимости обслуживания кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал прогноз аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о том, что средняя ставка по ипотеке в России может вырасти до 9−9,5% годовых.

«Вероятность роста ставки по ипотеке вполне имеет место, возможно не до 9−9,5%, а до 8−8,5%, но повышение вполне реально, так как текущая ставка в 6,5% исчерпала свой ресурс и уже сохранение этой ставки приводит к перегреву ипотечного рынка, да и всего рынка недвижимости в целом, — сказал Алиев. — Это приведет к росту рисков заемщиков в части сложности выплат и роста объема просроченной задолженности, к тому же риски банков также вырастут. Кроме того, мы наблюдаем изменение политики ЦБ в части ключевой ставки. Цикл низких ставок закончился, и начинается цикл повышения, что отразится и на ставках по ипотеке».

Как полагает экономист, повышение ставки должно охладить рынок и привести к росту стоимости обслуживания кредитов как на первичном, так и на вторичном рынке, что, в свою очередь, понизит интерес населения к ипотеке.

«В краткосрочном периоде спрос на жилье сохранится, а цены продолжат расти, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе рынок будет скорректирован и рост цен будет ограничен», — считает Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2021 году в России продолжат расти цены на рынке как первичного, так и вторичного жилья.

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