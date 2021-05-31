Прага, , 16:11 — REGNUM Правительство Чехии приняло решение снять ряд социальных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, с 31 мая. Хотя изначально их планировалось снять с 14 июня. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил министр здравоохранения республики Адам Войтих во время брифинга.

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Так, с 31 мая в Чехии возобновили работу бассейны, сауны, казино, рестораны и ночные клубы. В то же время их посетители будут обязаны предоставить администрации либо отрицательный на наличие коронавирусной инфекции, сделанный не ранее, чем за трое суток до посещения, либо сертификат о пройденной вакцинации.

Кроме того, посетители должны будут соблюдать социальную дистанцию между собой. Исключения предполагаются только в том случае, если это представители одной компании.